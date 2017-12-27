‘Orman kanunu’nu eleştirmişti: CHP’li Ömer Süha Aldan hakkında soruşturma

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, 696 sayılı KHK’daki ‘cezasızlık maddesi’yle ilgili sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, Aldan’ın dün katıldığı bir radyo programında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Aldan katıldığı radyo programında, ‘darbe girişimi ve devamı niteliğindeki terör eylemlerine müdahale eden sivillere ceza muafiyeti’ öngören 696 sayılı KHK’yı eleştirirken, “Bu düzenleme, ‘Benim bir sürü itim var, bunları salarım sokağa ve onlara af bile getirebilirim’ mantığını toplumda yayma anlayışıdır” ifadelerini kullanmıştı.
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