Orman Genel Müdürlüğü: Lice’deki yangına zamanında müdahale edildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Lice’deki yangına zamanında müdahale edildiğini bildirdi.
Twitter’da ‘#LiceYanıyor’ etiketiyle paylaşımda bulunan, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çıkan yangına müdahale edilmesi çağrısı yaptı.
OGM’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Lice’de makilik alanda başlayan yangına ekiplerin yerinde ve zamanında müdahale ettiği kaydedildi.
Paylaşımda şunlar kaydedildi: “Mevcut yangından bağımsız, manipülatif fotoğrafların paylaşıldığını üzülerek takip ediyoruz. Son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecektir.”