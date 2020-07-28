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Yaramazlara biraz batar!

Orman Genel Müdürlüğü: Lice’deki yangına zamanında müdahale edildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Lice’deki yangına zamanında müdahale edildiğini bildirdi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter’da ‘#LiceYanıyor’ etiketiyle paylaşımda bulunan, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çıkan yangına müdahale edilmesi çağrısı yaptı.

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OGM’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Lice’de makilik alanda başlayan yangına ekiplerin yerinde ve zamanında müdahale ettiği kaydedildi.

Paylaşımda şunlar kaydedildi: “Mevcut yangından bağımsız, manipülatif fotoğrafların paylaşıldığını üzülerek takip ediyoruz. Son alev sönene kadar mücadelemiz devam edecektir.”

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