Orman canlı yayında açıkladı: Lens pazartesi ya da salı takımla çalışmaya başlar

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen Hollandalı kanat oyuncusu Jeremain Lens transferinde sona gelindiğini açıkladı.

‘Pazartesi ya da salı takımla çalışmaya başlar’

Bein Sports canlı yayınında gelen bir soru üzerine “İstediğimiz bir oyuncu. O da Beşiktaş’ı çok istiyor” diyen Orman şöyle devam etti: “O da Beşiktaş’ı tanıyor Türkiye’de bir sene top oynadığı için. Artık sabrın sonu selamettir diyelim. Planlarımız arasında yarın belki Türkiye’ye gelecek. Son rötuşları kaldı. Herhalde pazartesi ya da salı takımla çalışmaya başlar gibi duruyor. Ama tam olarak şu anda neticelenmiş bir şey yok açıkçası.”

Reklam

‘Huzura geliyor’

Hollandalı oyuncunun Beşiktaş’a gelmek için alacağından feragat ettiği yönündeki haberleri doğrulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı şunları söyledi: “Beşiktaş’a transfer olmak bir tek parayla olan şey değildir. Beşiktaş bir tek paranın çalıştığı bir kulüp değildir. Bizim ilişki yönetimimiz öyle bir şey değil. Sevgi yönetimi, bir aşk yönetimi var. Oyuncular ailemize geliyor diyoruz. Bir huzura geliyorlar. Onlar da görüyor bunu. Lens’in Beşiktaş’ta çok arkadaşı var. Oğuzhan, Babel, Atiba, birçok arkadaşı var. Hepsi onun arkadaşları. Kulübün içindeki bilgileri alıyor, nasıl yönetiliyor diye. Huzura geliyor tabii.”