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Yaramazlara biraz batar!

Orman bekçisi, uyarmak istediği kaçak avcılar tarafından vurularak öldürüldü

Samsun’un Terme ilçesinde, orman muhafaza memuru Yüksel Berk (56), ikaz etmek istediği avcı grubundan birinin açtığı ateş sonucu başına isabet eden mermi ile yaşamını yitirdi. Olaydan sonra kaçan avcı grubunun yakalanması için jandarma çalışma başlattı.

Yüksel Berk. Fotoğraf: DHA

Olay, saat 19.00 sıralarında Terme ilçesi Gölyazı mahallesi Çobanyatağı mevkiinde meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı Samsun Şube Müdürlüğü Terme Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği’nde saha bekçisi olarak görev yapan Yüksel Berk, sahil kenarında avlanan bir grup ile karşılaştı. İddiaya göre saha bekçisi Berk, kendisinin bulunduğu bölgeye doğru ateş açan avcıları uyarmaya çalıştı. Bu sırada gruptan bir avcının açtığı ateş sonucu silahtan çıkan mermi, Berk’in başına isabet eti. Berk yere yığılırken, avcı grubu ise olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. sağlık ekibinin yaptığı kontrolde saha bekçisi Yüksel Berk’in yaşamını yitirdiği saptandı. Jandarma olaydan sonra kaçan avcı grubunun kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. 

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