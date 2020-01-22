Orman bakanlığı: 11 milyon fidanın yüzde 95’i tuttu

Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 Kasım 2019’da ‘Geleceğe Nefes’ projesi kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 95’inin tuttuğunu duyurdu.

Fotoğraf: DHA

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de Türkiye’nin dört bir tarafında 11 milyon fidan dikilmesi hedeflenmişti. Tarım Orman-İş Sendikası, fidanların yüzde 90’ının kuruduğunu iddia etmişti.

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Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan bakanlık, fidanlarla ilgili ‘kamuoyunu yanıltıcı içerikte bilgiler paylaşıldığını’ ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda dikilen fidanlar yine Orman Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından izlenmektedir. Bugün itibarı ile dikilen 11 milyonu aşkın fidan yüzde 95 oranında tutmuş ve sağlıklı bir şekilde gelişmeye devam etmektedir.”