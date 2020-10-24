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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Yıldırım: Yeniden futbola dönen bir Ljajic takımı kanatlandırır

Beşiktaş, orta sahanın önünde sıkıntı yaşıyor. Bernard Mensah’ın transferi, Dorukhan Toköz’ün dönmesi, Oğuzhan Özyakup’un kiralıktan gelmesi yine ilaç olamadı. Sergen hocanın elininde Adem Ljajic gibi bir oyuncu var. (…)

Bu oyuncu için ortada dolaşan iddialar var. ‘Özel hayatına dikkat etmediği’ şeklinde… Bu ya da sebebi her neyse çözüm anahtarı Sergen hocada. Yalçın, futbolculuk ve antrenörlük dönemlerinde bu tip olayları çok iyi bilen ve çözüm üreten biri olarak öne çıkıyor. Yeniden futbola dönen bir Ljajic, en iyi transferlerden biri olur. Souza, Atiba, Dorukhan, Mensah gibi isimleri rahatlatır. Takımı kanatlandırır. 

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Orhan Yıldırım’ın yazısı

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