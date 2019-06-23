Orhan Uğuroğlu: ‘Yerli ve milli’ terörist

Bebek katili, İmralı’daki cani, 30 bin şehidin eli kanlı kan içici canavarı; Abdullah Öcalan için Ali Kemal Özcan adlı terörist sever “yerli ve milli” dedi.

Allah müstahakkınızı versin… “Türkiye’nin bekası” yalanı Öcalan mektubu ile bundan daha net ortaya çıkartılamazdı.

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Bu tabloyu artık net şekilde görün…

Terör örgütü PKK’dır, sözde lideri katil Abdullah Öcalan’dır, inleri Kandil’de, destekçileri Amerika’da, Avrupa’dadır…

Kürt halkı teröre şiddetle karşıdır, Türkler de Kürtler de terör mağdurudur.

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PKK’ya “Pe Ke Ke” diyen “Kürdistan” adını telaffuz edenler Oslo’da, Dolmabahçe’de Mehdi Zana kaçağının açıkladığı gibi Abdullah Öcalan ve PKK’ya “Kürdistan” sözü mü verdiler?

Hain Öcalan’ın sözcüsü yapılan Ali Kemal Özcan adlı kişi devletin onayı ile mi “Öcalan bir Kürt isyanı lideridir” diyor?

Bu sözler “PKK’yı Kürt isyanının örgütü” olarak tanımlamaktır.…

Şerefsizliktir, alçaklıktır, vatana ihanettir…

Kürt vatandaşlarımızı da isyana davettir…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı