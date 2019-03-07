Orhan Uğuroğlu: Yandaşlığın rekoru

Allah’ı var ya yandaş medyanın öksürse, hapşırsa canlı yayınlıyor.
NTV spikeri geçenlerde, “Sayın Cumhurbaşkanı Rize’de halka hitap ediyor, hemen canlı yayına bağlanıyoruz” dedi.
Canlı yayın başladı ki Erdoğan elinde mikrofonla 3-5 kelime söylediğinde anladım ki yol kenarındaki bazı Rizelilere otobüsün camından hitap ediyor.
Yandaşlığın rekorudur ki ben NTV Genel Haber Koordinatörü Nermin Yurteri’ye öneriyorum.
Sabahtan akşama kadar konuşsun, konuşmasın Erdoğan’ı adım adım sürekli canlı yayınla izleyin.