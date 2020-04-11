Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Vatandaşa ‘Geber’ diye Noğay hakkında suç duyurusunda bulundular mı?

Ve “Açız” diyen vatandaşa “Geber” yanıtını veren İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, görevden alındı.

Bakan Süleyman Soylu ise soylu bir davranış gösterip bu ahlaksız, utanmaz, imansız Noğay için tek bir kelime söyleyebildi mi?

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek bir kelime etti mi?

Peki, hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundular mı?

Tek bir kelime, tir satır yazan gazeteciler için cumhurbaşkanının avukatı hemen suç duyurusunda bulunurken, Hakan Aygün tutuklanırken, vatandaşa “geber” diyen bu kişi unutturulacak mı?

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Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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