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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: TSK’nın Fırat’ın doğusuna yapacağı askerî operasyonun eli kulağında

Bir gece ansızın gelebiliriz”diye defalarca atılan slogan gerçek oluyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı askerî operasyonun eli kulağında, hatta denir ya “belki yarın, belki yarından da yakın…”

Askerî kaynaklardan aldığım bilgilere göre Türk askeri günler sonra Fırat’ın doğusunda yuvalanan, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı, Türkiye’nin güney sınırlarına yönelik tehdidi önlemek amacıyla askerî operasyon başlatacak.

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Net bir tarih vermek gerçekten zor ama gelişmeleri anlattığımda bu operasyonun çok yakın bir zamanda başlayacağını anlamak mümkün.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı


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