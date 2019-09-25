Orhan Uğuroğlu: Tank palet bedavaya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi diyelim ki, ‘kiralama‘ CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu gibi diyelim ki, ‘özelleştirme’ Tank Palet Fabrikası’na ortak alınması için vallahi de billahi de fark etmez.

Neden fark etmediğini farklı bir bakış açısı ile açık seçik ifade edeyim.

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Birincisi Ankara’nın merkezi olan Kızılay’da bir iş merkezinin altındaki 4 bin metrekare olan dükkânın aylık kirası bir milyon 243 bin liradır

İkincisi Eskişehir yolunda bir AVM’nin 5 bin 200 metrekare olan giriş katının kirası aylık 210 bin Euro yani bir milyon 317 bin Türk lirasıdır.

Tank Palet Fabrikası’nın nasıl bedavaya 25 yıllığına verildiği şimdi daha net anlaşıldı mı?

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Orhan Uğuroğlu’nun yazısı