Orhan Uğuroğlu: Soylu’nun istifası sonrası hükümette değişiklik isteyen Erdoğan’ı Bahçeli engelledi

Tanıkların açıklamaları ile resmi açıklamalardan sonra bana gelen kulis bilgisini de paylaşayım.

O gece Soylu’nun istifasından sonra Erdoğan’ın hükümette değişiklik yapmak için çalıştığı hatta damadı Hazine ve Maliye Bakanı ile 4 bakanı da değiştireceği, Binali Yıldırım’ı Başkan yardımcılığına atayacağı iddiası kulislere hızla yayıldı.

Reklam

Erdoğan’ı bu kararından vazgeçiren telefonun ise Bahçeli’den geldiği ve mealen şunları söylediği kulislere yayıldı:

“Gerek ekonomik kriz, gerekse koronavirüs salgını dikkate alındığında ayrıca terörle mücadelede başarılı olan bakan Soylu’nun görevden alınmasının ve hükümette değişiklik yapmanın zamanı olmadığını değerlendiriyoruz.”

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı