Orhan Uğuroğlu: Sayın Bahçeli, Kasım 2018’de istifasını beklediğiniz Erbaş hangi amaçla korunmaktadır?

9 Kasım 2018’de Fesli Kadir’i hastanede ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Ne istiyorsunuz Cumhuriyet’ten? Atatürk düşmanlarına zırh olmak gayeniz nedir?” diyerek istifaya davet etti. (…)

Bahçeli’nin çağrısı üzerine istifa etmeyen, görevden de alınmayan Erbaş bu kez de Ayasofya’daki hutbesinde Atatürk’e “lanet” okudu. Tepkiler üzerine de, “Geçmişe değil geleceğe lanet, Atatürk’e dua okunur beddua değil” dedi…

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Yerseniz…!

Resmi bayramlarda, Çanakkale anmalarında, 10 Kasım hutbelerinde Atatürk’e tek bir dua dahi okutmayan Erbaş için Bahçeli bu kez dedi ki;

“Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız, istiklal mücadelemizin lideri ve Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bu topraklarda lanet okuyacak bir hayâsız ve hamiyetsiz henüz anasından doğmamıştır.

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Atatürk’e hakaret ve hıyanet vatan hainliğidir...” (…)

Sayın Bahçeli,

Kasım 2018’de istifasını beklediğiniz Erbaş bugün neden, hangi amaçla neden korunmaktadır?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı