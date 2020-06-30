Orhan Uğuroğlu: Saray bürokrasisi Erdoğan’ı milletten kopardı

Saray kadroları Erdoğan’ı sarayda izole ettiler.

Meclis’e gönderilen ve AKP milletvekilleri tarafından ‘şeklen’ imzalanan teklifler yasalaştıktan sonra çok kısa sürede yeni değişiklikler için yeniden gönderiliyor.

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Saray ‘milletin adamı’ Erdoğan’ı, milletten de milletvekillerinden de kopardı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, özgür gazeteci Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Öyle bir noktaya gelindi ki, Saray; vesayet sahibi bu küçük partiden izin almadan karar alamaz duruma geldi.”

Kılıçdaroğlu’nun teşhisi doğrudur.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı