Orhan Uğuroğlu: Saldırının bir numaralı sanığı kesinlikle Süleyman Soylu

Türkiye’nin ana muhalefet lideri, CHP genel başkanının 1,5 saat mahsur kalması sizlerin eseridir.

Keza 2 saat sonra zırhlı araç ile mahsur kaldığı evden çıkartılmasının ayıbı da utancı da sizindir.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminiz de Ankara’nın Çubuk ilçesinin Akkuzu mahallesinde meydana gelen menfur saldırı ile çöktü.

Kılıçdaroğlu’na yapılan bu şerefsiz, alçak, kahpe saldırı gösterdi ki; ne Ankara Valisi ne Emniyet Müdürü, ne de Jandarma komutanı hiçbir önlem almamışlar ki derhal görevden alınmaları gerekir.

Değerli okurlarım, İçişleri Bakanı olan, soyadı Soylu adı Süleyman olan o zat ne yazık ki “CHP’lileri şehit cenazelerine almayın talimatı verdim” şeklinde demeç vermişti.

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Bu saldırının sanığı çoktur ama bir numaralı sanığı kesinlikle Süleyman Soylu olmalı, derhal görevden alınmalıdır.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı Kılıçdaroğlu’nun mahsur kaldığı ve taşlanan evin önünde gördüğümde önce etrafındaki koruma ordusuna baktım. Çabası ve desteği de oldu ki görevini yapmıştır.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı