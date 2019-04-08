Orhan Uğuroğlu: Oylar çalınmadı, torbalar delinmedi

Erdoğan’ın, “İstanbul’a ihanet ettik, ihanet etmeye de devam ediyoruz” sözüne İstanbullular, “Yeter artık AKP’ye de size de İstanbul’a ihanet ettirmeyeceğiz” diyerek CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’u yönetmesini istediler.

23,5 yıllık Melih Gökçek’in Ankara, 13,5 yıllık Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını, “metal yorgunları” gerekçesi ile görevden alan Erdoğan’ın hata yaptığı 31 Mart’ta ortaya çıktı.

Reklam

Meral Akşener’in önerdiği oldu, millet, Erdoğan’ın ve hükümetinin kulağını çekti.

Günlerdir kaybettikleri seçimi kazanmaya, YSK desteği ile demokrasimizin teminatı oy torbalarını delmeğe çalışıyorlar.

Ama bu kez geçen seçimde uyuyan, ancak 31 Mart’ta uyanan CHP ve İYİ Parti’nin demokrasi bekçileri var. İstanbul ve Ankara’da oylar çalınmadı, torbalar delinmedi.

Reklam

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı