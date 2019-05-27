Orhan Uğuroğlu: Öcalan yeniden ‘PKK lideri’ oldu

Adalet Bakanı Gül, terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın ziyaret yasağının kaldırılmasıyla ilgili sorulan bir soruya, “Hukuki engel kaldırılmış oldu” yanıtını verdi.

Demek oluyor ki bebek katili, alçak hain Öcalan yeniden “PKK’nın lideri” oldu.

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Yeniden kahraman Türk askerine, kahraman Türk polisine saldırılara devam edecek PKK/PYD/YPG terör örgütleri Öcalan’ın liderliğinde.

Değerli okurlarım,

Erdoğan iktidarı, Öcalan’ın “hukuki engelinin kaldırılması” sonucunda verilecek her bir şehidimizin sorumluluğunu üstlendiğinin farkında mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul seçimini kazanabilmek için elinde bebek kanları olan bir vatan hainine bu hakkı tanımanın PKK terörünün yeniden ivme kazanmasına neden olacağını bilmiyor mu acaba?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı