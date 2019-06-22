Orhan Uğuroğlu: Öcalan da AKP – MHP’nin Cumhur İttifakının parçası oldu

Yap-işlet-devret modeliyle yapılan Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli’nden yılın ilk dört ayında geçen araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya azalırken, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, işletici firmalarla yapılan sözleşmelerde verilen geçiş taahhütleri gereği, Hazine’nin 2019 yılı için en az 3 milyar 100 milyon fark ödemesi yapacağını söyledi.