Orhan Uğuroğlu: Öcalan da AKP – MHP’nin Cumhur İttifakının parçası oldu

Bahçeli İstanbul’a mitili attığı o 48 saat içinde bu mektuptan haberi oldu, olur olmaz da İstanbul’dan Ankara’ya kaçtı, Binali Yıldırım’a desteği durdurdu…
Öcalan’ın mektubu ile Özcan’ın açıklamasındaki, “Öcalan yerli ve milli” tanımı sanırım Bahçeli açısından bardağı taşıracak son damla olacaktır.
Bu durumda; Devlet Bahçeli Cumhur İttifakı’nı parçalar.
Parçalamazsa Kandil, PKK ve Öcalan ile işbirliği yapan MHP lideri durumuna düşer.
Devlet Bahçeli söz sırası sendedir. Bak, Öcalan da AKP – MHP’nin Cumhur İttifakının parçası oldu.
Sayın Bahçeli, Şimdi ne diyeceksin? Ne yapacaksın?