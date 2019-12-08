Orhan Uğuroğlu: Millet bahçesi karın doyurur mu?

Mersin’in nüfusu 1 milyon 815 bin, erkeklerin sayısı ise 906 bin…

– Yüzde 42,8’i çalışıyor,

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– Yüzde 57,2’si çalışmıyor.

– Resmi olmayanlarla birlikte 300 bini aşkın Mersinli iş arıyor…

Şimdi AKP hükümeti kalkmış Mersinliler için iş-aş demek olan işyerleri kurmayı, teşvik etmeyi düşünmüyor, millet nasıl geçiniyor aklına getirmiyor…

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41 milyon 433 bin liraya mal olacak “millet bahçesi” ihalesi yapıyor.

Bu para ile bir fabrika, onlarca atölye ve işyeri yapmak, binlerce kişiye istihdam yaratmak varken, “yat-yuvarlan, bedava kek-çay” verilecek yatırım yapılıyor.

“Millet Bahçeleri” karın doyurur mu?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı