Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Mektubu Amerikalıların suratlarına neden çarpmadınız?

Müttefiklik ruhuna ve nezakete aykırı, egemenliğimize ve bağımsızlığımıza karşı, ciddiyetsiz, yakışıksız” dediğiniz bu kahpe mektubu;

Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına alır almaz neden İADE ETMEDİNİZ?

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Alçak, küstah ve hain Amerikalıların neden SURATLARINA ÇARPMADINIZ?

Bu mektubu kabul edip, yanıt hazırlamaya çalışarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini küçük düşürmeye hakkınız da haddiniz de yoktur…

İşte, bu yüzden hızla çöküyor, eriyor ve artık Büyük Türk Devleti’mizin yüzlerce yıllık onurlu kimliğine de büyük zarar veriyorsunuz…

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Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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