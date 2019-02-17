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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: İşte AKP’nin Ankara anketi

KP ile çalışan Siyasal ve Sosyal Araştırma Servisi’nin (SAROS) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hazırladığı rapora göre Mansur Yavaş açık ara önde.

31 Mart’ta yapılacak seçime 42 gün kala Millet İttifakının adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakının adayı Mehmet Özhaseki’nin oy oranlarını açıklamadan önce şu bilgiyi vereyim.

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Burhan Eptemli’nin sahibi olduğu SAROS’un 19-28 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 3027, Ankara’da ise 1620 denekle yüz yüze araştırma yöntemiyle yaptığı araştırmaya göre seçmenlerinin ezici bir çoğunluğu partiye oy veriyorlar.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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