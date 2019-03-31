Orhan Uğuroğlu: Hile yapmak vatana ihanettir

17.00’de oy kullanma süresi tamamlandıktan sonra sandık başına gidin oyların sayımına, listeye işlenmesine, sandık görevlileri tarafından imzalanmasına kadar bekleyin.

O sayım sonuçlarına itiraz etme ve sandık tutanağına itirazınız varsa yazdırma hakkınız vardır.

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Oy çalmak namussuzluktur, seçimlerde hile yapmak vatana ihanettir, milletin ittifak ettiği adayların kazanması demokrasinin olmazsa olmaz en önemli demokratik hakkıdır.

Gelin, ülkemize, demokrasimize yakışan bir seçim yaşayalım.

Kazananı ve kaybedeni verdikleri demokratik yarış için kutlayalım.

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Orhan Uğuroğlu’nun yazısı