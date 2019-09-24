Orhan Uğuroğlu: F-16’larımızın Suriye’de uçması kuşkusuz ABD’ye ve Trump’a kafa tutmaktır

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı, “Hava Kuvvetlerimize bağlı iki F-16 savaş uçağımızın Suriye hava sahasında 2 saat uçtuğu” haberi, kuşku yok ki Amerika’ya da Başkan Trump’a da meydan okumaktır.
Trump’ın Münbiç’te ve İdlib’te olduğu gibi Türkiye’yi Fırat’ın doğusunda da aldatması karşısında Erdoğan’ın F-16’lara Suriye’de uçuş görevi verdiği anlaşılıyor.
Hava kuvvetlerimizin bu meydan okuma sayılacak uçuşundan sonra Amerika’nın takınacağı tavır Fırat’ın doğusu için önemlidir.
Türkiye – Amerika ilişkileri için de önemlidir.