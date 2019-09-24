Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: F-16’larımızın Suriye’de uçması kuşkusuz ABD’ye ve Trump’a kafa tutmaktır

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı, “Hava Kuvvetlerimize bağlı iki F-16 savaş uçağımızın Suriye hava sahasında 2 saat uçtuğu” haberi, kuşku yok ki Amerika’ya da Başkan Trump’a da meydan okumaktır. 

Trump’ın Münbiç’te ve İdlib’te olduğu gibi Türkiye’yi Fırat’ın doğusunda da aldatması karşısında Erdoğan’ın F-16’lara Suriye’de uçuş görevi verdiği anlaşılıyor.

Reklam

Hava kuvvetlerimizin bu meydan okuma sayılacak uçuşundan sonra Amerika’nın takınacağı tavır Fırat’ın doğusu için önemlidir.

Türkiye – Amerika ilişkileri için de önemlidir.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Devlet Bahçeli taburcu oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sabah ‘üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı ateş’ şikayetiyle kaldırıldığı Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden taburcu oldu.

Yargı paketi: Cinsel suç mağduru çocukların beyanları görüntülü kaydedilecek

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yargı reformu’ paketi taslağında temel hak ve özgürlükleri genişletecek düzenlemelerden çok yargının işleyişi içindeki bazı aksaklıkları gidermeye ve birçok suçta yargılama yerine ‘ön ödeme, savcının belirlediği cezaya razı olarak yargılanmaktan kurtulma ya da dosya üzerinden mahkemenin karar vermesi’ gibi usullere yer verildiği ortaya çıktı.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...