Orhan Uğuroğlu: F-16’larımızın Suriye’de uçması kuşkusuz ABD’ye ve Trump’a kafa tutmaktır

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Yargı reformu’ paketi taslağında temel hak ve özgürlükleri genişletecek düzenlemelerden çok yargının işleyişi içindeki bazı aksaklıkları gidermeye ve birçok suçta yargılama yerine ‘ön ödeme, savcının belirlediği cezaya razı olarak yargılanmaktan kurtulma ya da dosya üzerinden mahkemenin karar vermesi’ gibi usullere yer verildiği ortaya çıktı.