Orhan Uğuroğlu: Esnaf ve tüccar perişan olurken AKP iktidarı çözüm üretemedi

Millet fakirleşirken, işsizlik zirveye çıkarken, açlık ve yoksulluk zirve yaparken üstüne üstlük Covid salgını nedeniyle çiftçi sanayici, esnaf ve tüccar perişan olurken AKP iktidarı çözüm üretemedi. Gelecek ve DEVA partileri de her geçen gün AKP tabanını parçalayarak güç kazanmaya başladılar. Halkın içine girip dertleriyle dertlenen, İYİ Parti lideri Akşener milletin ‘Meral Bacı’sı olarak oylarını arttırıyor. CHP milletvekilleri de ülkeyi adım adım gezip vatandaşın sıkıntılarını gündeme taşıyorlar.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı