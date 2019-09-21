Orhan Uğuroğlu: Erdoğan’ın kaybetme ihtimali ortaya çıktığı gün Bahçeli ‘erken seçim’ der

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ‘erken seçim’ derse AKP’nin siyaseten intihar etmesine neden olur. Çünkü perişan durumdaki işçi, işsiz, memur, emekli, esnaf, tüccar, sanayici, çiftçi, köylü ve hatta ev kadınları ekonomik kriz nedeniyle AKP’ye de Erdoğan’a da oy vermez.

Şimdi günümüze gelecek olursak şu tabloyu görüyoruz.

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Erdoğan ve Bahçeli anlaşıyorlar, beis yok. Ama AKP’liler MHP’lilerden memnun değil. MHP’liler AKP’lilerden memnun değil. Yerel seçim iki partinin tabanlarını birbirine düşman etti. Bu durum nereye kadar gider derseniz şunu söyleyebilirim. AKP’nin ve Erdoğan’ın kaybetme ihtimalinin ortaya çıktığı gün Devlet Bahçeli mutsuz olur ve ‘erken seçim’ der.

Orhan Uğurluoğlu’nun yazısı