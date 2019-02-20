Orhan Uğuroğlu: Erdoğan ‘tarafsızlık’ yeminine uyuyor mu?

Anayasa hükmü olan cumhurbaşkanlığı yeminine göre, ‘tarafsız’ olmaya ant içen Recep Tayyip Erdoğan bu açık yemine uyuyor mu? Anayasa çiğnendi mi? Yoksa ettiği yemini mi çiğniyor? Anayasayı çiğnemesi için anayasa hukuku dehası (!) Profesör Doktor Burhan Kuzu’nun hazırladığı 16 Nisan anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanına ‘siyasi partiye üye olma hakkı’ tanındı.

Erdoğan AKP Genel Başkanı, yani partili cumhurbaşkanı oldu. Yemindeki “tarafsızlık”hükmü kaldırıldı mı? Hayır, devam ediyor.

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Partili ve ‘taraflı cumhurbaşkanı’ ama anayasa hükmüne göre ‘tarafsızlık yemini’ de duruyor. Bu durumda anayasa çiğneniyor mu, çiğnenmiyor mu? Cumhurbaşkanı taraflı mı tarafsız mı? Yemini bozuldu mu bozulmadı mı? Erdoğan’ın bu durumu hukuken nasıl değerlendirilir?

Orhan Uğurluoğlu’nun yazısı