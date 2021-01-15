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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Ekonomiyi yönetenler için bundan büyük yüz kızartıcı örnek olamaz

Bir haber dikkatimi çekti ki içim acıdı, yüreğim yandı, zihnim allak bullak oldu.

Marketler kilosu 200 liraya yükselen bebek mamaları çalınmasın diye kilitli, alarmlı kutulara koymuşlar.

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Bir anne düşünün bebeğine mama alacak parası yok.

Ve anlaşılan o ki mamalar marketlerden çalınıyor. Marketler de bebek mamaları çalınmasın diye alarmlı kutulara koyuyorlar. Yüz kızartıcı bir durum bu… Hem AKP iktidarı için hem de ekonomiyi yöneten kadrolar için bundan daha büyük yüz kızartıcı bir örnek olamaz.

Bebek mamasına alarm takılıyorsa ki takılıyor, kocaman bir yuh olsun.

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Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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