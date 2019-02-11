Orhan Uğuroğlu: Çöken bina ile birlikte AKP iktidarı da çöktü

İsyan ediyorum çünkü içim içime sığmıyor ve isyanımı haykırırken diyorum ki İmar Affı çıkaranlar yargı önünde hesap vermelidir. Kartal’da çöken binanın altında sadece 21 can hayatını kaybetmedi. Çöken bina ile birlikte, ‘İmar Barışı’ adı altında yasa çıkartarak depreme dayanıksız, kaçak ve çürük binalara, ‘Yapı Kullanım Belgesi’vererek yasal hale getiren AKP iktidarı da çöktü.

Birinci derecede siyasi sorumlu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Ancak Anayasa karşısında Erdoğan’ın dokunulmazlığı vardır. Hesap sorulamaz. İkinci derecede siyasi sorumlu dönemin Başbakanı Binali Yıldırım’dırki halen Meclis Başkanı ve AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır. Üçüncü derecede siyasi sorumlu ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Kayseri Milletvekili ve halen AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Özhaseki’dir. Bürokratik sorumlu ise dönemin TOKİ Başkanı ve günümüzün Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dur.

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Orhan Uğuroğlu’nun yazısı