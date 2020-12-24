Orhan Uğuroğlu: Bülent Arınç haklı çıktı

Değerli okurlarım, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Selahattin Demirtaş hakkında ‘tahliye’ kararı verdi. Erdoğan ve Bahçeli değil, Bülent Arınç haklı çıktı. Keşke mahkeme Bülent Arınç gibi “Demirtaş’ın tutuksuz yargılanmalı” diye önerenleri dinlese ve ‘tahliye’ etseydi de AİHM kararı utancı yaşamasaydık.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı