Orhan Uğuroğlu: Bahçeli’nin rahatsızlığı tıbbi değil siyasidir, yani zihniyet rahatsızlığıdır

1948 yılında Osmaniye’de doğan 71 yaşındaki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında çeşitli söylentiler o kadar yoğun ki, parti yetkilileri peş peşe açıklamalar yaptılar.

Allah şifa ve sağlıklı ömür versin Sayın Devlet Bahçeli’ye ama gazeteci olarak merak ediyorum.

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“Vefat etti” şeklinde çirkin dedikodular dahi kulislere bomba gibi düşerken gerek Başkent Üniversitesi Hastanesi‘ndengerekse “Atatürk” adı kaldırılan Ankara Şehir Hastanesi’nden resmi hiçbir tıbbi açıklama neden yapılmadı?

Değerli okurlarım,

Bu durumda sıra Devlet Bahçeli’nin hastalığının içyüzünü açıklamaya geldi.

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Bahçeli’nin rahatsızlığı demek ki tıbbi değil, siyasidir yani zihniyet rahatsızlığıdır…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı