Orhan Uğuroğlu: Ayasofya kararı baskın erken seçim sinyalidir

“İstikametimi kaybetmedim” diyen Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya kararı ile anlaşılan o ki 2023 istikametini kaybetti. Her geçen gün eriyen AKP için son kozunu da 2023 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini erkene alarak oynayacak.

Demem o ki Ayasofya kararı baskın erken seçim sinyalidir…

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Yapılan anketler özellikle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partilerinin AKP’nin tüm baskılarına rağmen AKP tabanını ve seçmenini parçaladığını gösteriyor.

Enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik, esnaf, tüccar ve emekliyi her geçen gün daha çok eziyor.

Erdoğan’ın seçimi kaybetmemek için kendi sözlerini sakız gibi çiğnemesi AKP oylarının eridiğinin net göstergesidir.

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Orhan Uğuroğlu’nun yazısı