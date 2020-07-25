Orhan Uğuroğlu: Atatürk olmasaydı Ayasofya’yı cami olarak ibadete açabilir miydiniz?

Hutbede İstanbul’u fetheden ‘Fatih Sultan Mehmet’ adı defalarca yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adına da yer verildi… Ama maalesef Gazi Mustafa Kemal Atatürk adı yer almadı. İki elim Ali Erbaş’ın yakasındadır. Vatandaşlık hakkımı AKP iktidarına da, Diyanet Başkanı’na da helal etmiyorum… Ve diyorum ki;

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Eğer Atatürk olmasaydı bugün Ayasofya’yı cami olarak ibadete açabilir miydiniz? Sadece Ayasofya’da değil dört bir köşesi işgal altındaki Anadolu’muzun camileri olur muydu? Ezanlarımızın yurdun dört bir köşesinde okunur muydu?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı