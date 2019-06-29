Orhan Uğuroğlu: Arınç’a soruyorum Ali Kemal Özcan ile ilişkiniz nedir?

* Bülent Arınç’a soruyorum Ali Kemal Özcan ile ilişkiniz nedir?

* Hedefiniz bebek katili, terörist kardeşleri Öcalanları topluma sevdirmek midir?

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* Hatta Öcalan kardeşlerin AKP’de siyaset yapmasının zeminini mi hazırlıyorsunuz?

* Erdoğan’a, “sadakat” göstermeniz bu mudur?

* Hain Öcalan’ların mektubunu yayınlatmak, TRT’ye çıkartmak, “Sadakat” mı “Yalakalık” mı?

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* Öcalanları siyasi amaçlarınız için kullanmak “İyi iş” mi? “doğru” bu mu?

* Öcalan’ları siyasi amaçlarınız için kullanmanız muhalefet ve medya tarafından, “vatana ihanet” olarak değerlendiriliyor, ne yanıt vereceksiniz?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı