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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: Arınç’a soruyorum Ali Kemal Özcan ile ilişkiniz nedir?

* Bülent Arınç’a soruyorum Ali Kemal Özcan ile ilişkiniz nedir?

* Hedefiniz bebek katili, terörist kardeşleri Öcalanları topluma sevdirmek midir?

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* Hatta Öcalan kardeşlerin AKP’de siyaset yapmasının zeminini mi hazırlıyorsunuz?

* Erdoğan’a, “sadakat” göstermeniz bu mudur?

* Hain Öcalan’ların mektubunu yayınlatmak, TRT’ye çıkartmak, “Sadakat”“Yalakalık” mı?

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* Öcalanları siyasi amaçlarınız için kullanmak “İyi iş” mi? “doğru” bu mu?

* Öcalan’ları siyasi amaçlarınız için kullanmanız muhalefet ve medya tarafından, “vatana ihanet” olarak değerlendiriliyor, ne yanıt vereceksiniz?

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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İBB’den istifa ettiler ya şirketlerin yönetiminden?

Yenilenen İstanbul seçimi öncesi, CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile girdiği ‘lüks araç’ polemiğiyle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediyebi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifasının ardından söz konusu isimlerin İBB’nin iştiraki şirketlerin yönetiminden de istifa edip etmeyeceği merak konusu.

AYM’de ‘iç talimat’ iddiası: ‘Ne karar verileceği tarife usulüyle belirlenmiş’

Milli Savunma Bakanlığı’nda iç denetçiyken kanun hükmünde kararnameyle (KHK) görevinden ihraç edilen ve ardından hukuk fakültesini bitiren Levent Mazılıgüney, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) internet sitesinde çok önemli bir açığı ortaya çıkardı. Mazılıgüney’in Twitter’da paylaştığı videoda AYM’nin internet sitesinde karar araması yapıldığında PDY’yle (paralel devlet yapılanması) ilgili başvurularda ‘açıkça dayanaktan yoksunluk’ kararı verilmesi için yazılmış iç talimatlar olduğu görülüyor.

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