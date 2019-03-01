Orhan Uğuroğlu: ‘AKP, soygun yapmakta; başörtüsünün altına saklanmakta’

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ocak ayında ihracat yüzde 5.9 artarken, ithalat yüzde 27.2 azaldı. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeki payı ise ocakta yüzde 3’e geriledi. TÜİK’in teknoloji yoğunluğuna göre incelediği ve ocak ayına ilişkin bugün açıkladığı dış ticaret verilerine göre, yüksek teknolojili ürünlerin imalat içindeyi payı aralıktaki yüzde 4.3 düzeyinden, ocakta yüzde 3’e […]