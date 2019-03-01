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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: ‘AKP, soygun yapmakta; başörtüsünün altına saklanmakta’

Camiler siyasi propaganda alanına dönüştürülmektedir.

Kur’an-ı Kerim siyaset sahnesine çıkarılmaktadır.

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Din tacirleri bir yanda tekbir getirmekte, diğer yanda hırsızlık yapmaktadır.

AKP, soygun yapmakta; başörtüsünün altına saklanmaktadır.

AKP, rüşvet alıp vermekte; imam hatiplerin bahçelerine gizlenmektedir.

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AKP, haram ve hıyanete sapmakta; Kudüs diyerek, Kâbe’yi işaret ederek tertemiz ve ihlaslı vicdanları kandırmaktadır.

Maneviyat yağmacıları, Allah’la aldatmak için yarış içindedir.

Bunlarda Allah korkusunun zerresi kalmamıştır.

BU SÖZLERİN SAHİBİ: Devlet Bahçeli – DERLEYİP ÖZETLEYEN: Orhan Uğuroğlu

YORUM: Büyük Türk halkının…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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