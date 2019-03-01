Orhan Uğuroğlu: ‘AKP, soygun yapmakta; başörtüsünün altına saklanmakta’

Camiler siyasi propaganda alanına dönüştürülmektedir.
Kur’an-ı Kerim siyaset sahnesine çıkarılmaktadır.
Din tacirleri bir yanda tekbir getirmekte, diğer yanda hırsızlık yapmaktadır.
AKP, soygun yapmakta; başörtüsünün altına saklanmaktadır.
AKP, rüşvet alıp vermekte; imam hatiplerin bahçelerine gizlenmektedir.
AKP, haram ve hıyanete sapmakta; Kudüs diyerek, Kâbe’yi işaret ederek tertemiz ve ihlaslı vicdanları kandırmaktadır.
Maneviyat yağmacıları, Allah’la aldatmak için yarış içindedir.
Bunlarda Allah korkusunun zerresi kalmamıştır.
BU SÖZLERİN SAHİBİ: Devlet Bahçeli – DERLEYİP ÖZETLEYEN: Orhan Uğuroğlu
YORUM: Büyük Türk halkının…