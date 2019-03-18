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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğuroğlu: AKP kaybederse, Türkiye’de tek bir yasa dışı olay olmaz, olamaz

Peki, AKP 2023 ya da daha muhtemel bir erken seçim sonrası iktidarı kaybederse nelerden korkabilir?

* 15 Temmuz’un siyasi ayağının * Yurtta Sulh Konseyi’nin * FETÖ ile ilişkilerinin * Reza Zarrab’ın dağıttığı rüşvet ya da bağışların * 17 – 25 Aralık dosyalarındaki gerçeklerin *Açılım süreci ile yapılan vaatlerin * 18 Türk adasının işgalinin * MİT TIR’larının ve Suriye politikasının ortaya çıkartılmasından korkuyor AKP?

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Değerli okurlarım, son günlerde sokaktaki vatandaşlar arasında çok önemli şu söz maalesef hızla yaygınlaşıyor.

“AKP kaybederse, taraftarları sokaklara dökülür, millet birbirine girer…”

Asla böyle bir tablo yaşanmayacağını düşünüyor ve bu sözlerin bazı kendini bilmez AKP’liler tarafından yerel seçimi kaybetmemek için yaptıkları kara propaganda olduğunu bilmenizi istiyorum.

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Bu kara sözlere ve haddini bilmezlerin ortaya saldığı korku ortamına asla inanmayın.

AKP kaybederse, Türkiye’de tek bir yasa dışı olay olmaz, olamaz.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı

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