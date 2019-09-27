Orhan Uğuroğlu: Adil Öksüz’ü ‘yakalanırsa konuşur’ diye FETÖ borsacıları mı tutuyor?

Adil Öksüz’ü kimler koruyor?

“Yakalanırsa konuşur” endişesi ile mi FETÖ borsacılarının koruması altında tutuluyor?

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Değerli okurlarım FETÖ Borsası iddialarını ortaya koyan AKP eski milletvekili gazeteci Şamil Tayyar 2 yıldır “FETÖ Borsası” diye televizyonlarda ve yazılı medyada bağırıp, çağırıyor.

Ne açılan bir dosya, ne sonuçlanan bir soruşturma, ne gözaltına alınan tek bir kişi var.

Şamil Tayyar en son Cumhurbaşkanı ve AKP genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüştü.

FETÖ borsası iddiaları hakkında yine bir gelişme olmadı…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı