Orhan Uğuroğlu: 1 Nisan’dan sonra Bahçeli olmazsa, Erdoğan da olamaz

Erdoğan gördü ki, 15 yıllık AKP iktidarı sonunda gerek döviz gerek enflasyon Ağustos 2018’de patlayacak ve büyük ekonomik kriz yaşanacak.

Aslında bugün bakıldığında beka sorunu Türkiye’nin değil Türk ekonomisinin ve AKP iktidarının beka sorunu olduğu anlaşılıyor.

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Bu tablo da 31 Mart 2019’da yerel seçimi kaybetmesine yol açacak ve yıkılan domino taşları etkisi ile hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimleri kaybedilecek.

Bu siyasi tablodan anlaşıldığı üzere Erdoğan’ın siyasi kaderi MHP’nin elindedir.

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Sonuç olarak şu vurguyu yapayım;

Bahçeli olmasaydı, Erdoğan olamazdı…

1 Nisan’dan sonra Bahçeli olmazsa, Erdoğan da olamaz…

Orhan Uğuroğlu’nun yazısı