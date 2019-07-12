Diken

Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğurluoğlu: Piyasalara güven için ekonomi damattan alınmalı

Ali Babacan ve Mehmet Şimşek ekonomiden sorumlu bakanlardı ve gerek dış gerek iç piyasalara güven veriyorlardı.

Merkez Bankasının para politikasını uyumlu yönetmeleri iç ve dış piyasaya güven veriyordu.

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Ekonomik veriler istikrarlı şekilde sürüyordu ta ki damat Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ekonominin tek patronu yapılıncaya kadar.

Ekonomik kriz damat döneminde patladı.

Damat Albayrak iç ve dış piyasalara güven vermemektedir.

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Erdoğan “piyasalara güven” vermek istiyorsa damadını ekonomi yönetiminden almalıdır…

Orhan Uğurluoğlu’nun yazısı

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