Orhan Uğurluoğlu: İmamoğlu’nun 18 günlük katkısı AKP’nin 17 yıllık kazığıdır

17 yıldır Türkiye’yi, 25 yıldır İstanbul’u yöneten AKP’nin İstanbul’u kaybetmemek için YSK’nın 7 üyesine 31 Mart seçimini ve kazanan Ekrem İmamoğlu’nun 18 günlük mazbatasını iptal ettirmesi tartışması sürüyor.

İmamoğlu indirimleri ile İstanbullu ailelerin ceplerine her ay 200 lira katkı sağlanacağı açıklandı.

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Ayda 200 liradan 4 milyon ailenin cebine her ay toplamda 800 milyon lira yılda ise 9 milyar 600 milyon lira hediye etti İstanbullu ailelere Ekrem İmamoğlu.

Yıllık bu parayı 17 yıl ile çarparsak 163 milyar 200 milyon liranın da 17 yıllık AKP iktidarı döneminde yani AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve yönetimi tarafından İstanbullulara atılan büyük kazık olduğunu görürüz…

Orhan Uğurluoğlu’nun yazısı