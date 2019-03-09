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Yaramazlara biraz batar!

Orhan Uğurluoğlu: Cumhur ittifakı kaybettiğini gördükçe daha büyük hırsla saldırıyor

Denizli ve Aydın’da gördük ki “İllet ve zillet” denilen millet meydana hücum etti ve Akşener ile Kılıçdaroğlu’na muhteşem bir destek verdi… 16 yıldır millete değil, rantiyecilere hizmet eden AKP’li belediye başkanları da, AKP genel başkanı da AKP teşkilatları da şaşırdılar. Baktılar ki meydanları dolduramıyorlar, baktılar ki çarşı pazar fiyatları en büyük muhalefeti yapıyor, baktılar ki Tank Palet Fabrikası, Türk Ordusu’na değil Katar ordusuna çalışacak, baktılar ki anketlerde de tepetaklak aşağı doğru son sürat gidiyorlar,“Anketlere güvenmiyoruz” dediler ve iftiralara başladılar.

Ve Cumhur İttifakı ne acı ki çamur ittifakı oluyor ve kaybettiğini gördükçe daha büyük bir hırsla saldırıyor… Ve bu tablo karşısında Türk milleti de şu tabloyu görüyor: Erdoğan düşüşte, Akşener yükselişte.

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Orhan Uğurluoğlu’nun yazısı

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