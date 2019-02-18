Orhan Uğurluoğlu: ‘Belediyeler de BENİM olsun’

16 Nisan referandumu ile “parlamenter rejim”yok edildi, yerine “tek adam”rejimi kuruldu ve 24 Haziran’dan bu yana uygulanıyor ya bakın ne hale geldi canım Türkiye’m…

Cumhurbaşkanı BENİM, Yasama BENİM, Yürütme BENİM, Yargı BENİM, Bakanlıklar BENİM, TSK BENİM, Emniyet BENİM, Büyükelçiler BENİM, Dış politika BENİM, Valiler BENİM, Kaymakamlar BENİM, İl Müdürleri BENİM, Yargıtay BENİM, Danıştay BENİM, Sayıştay BENİM, Hâkim BENİM, Savcı BENİM, YSK BENİM, Hazine BENİM, Merkez Bankası BENİM, Varlık Fonu BENİM, Bürokrasi BENİM, Üniversiteler BENİM, Özelleştirme BENİM, İmar BENİM, Kentlere ihanet BENİM, Kandırılmak BENİM, RTÜK BENİM, Medya BENİM, Eğitim BENİM, Sağlık BENİM, Ekonomi BENİM, İnşaat BENİM, Manav BENİM, Kasap BENİM, Sığınmacılar BENİM, AKP BENİM, MHP BENİM, BBP BENİM… “Belediyeler de BENİM olsun” diye meydanlara çıkan sizsiniz…

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Orhan Uğurluoğlu’nun yazısı