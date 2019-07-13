Orhan Uğurluoğlu: Babacan ya da Davutoğlu’ndan lider olur mu?

Genel Başkan olmak kolaydır ama lider olmak zordur.

BABACAN VE DAVUTOĞLU…

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İşte bugün itibarı ile en zor siyasi soru budur.

Her ikisinin siyasi hayatı bakanlar kurulu içinde başbakan ve cumhurbaşkanının liderliğinde geçti.

Davutoğlu’na Suriye politikası suçlamaları yapılıyor ki gün geldiğinde konuşursa biliyorum ki çok farklı bir görüş ortaya koyacak.

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Babacan’a gelince ekonomi yönetiminde başarılı olduğunu rakamlar ortaya koyuyor.

Ancak onun bakanlığı döneminde de AKP hükümeti önemli krizler yaşadı. Bu krizlere karşın o da Davutoğlu gibi, “ben yokum” demedi, diyemedi.

Ancak şunu da vurgulamak gerekir ki siyasiler için liderlik vasfı tüm sorumluluğu üstlendikleri zaman daha net ortaya çıkar

Bakalım Davutoğlu ve Babacan’dan lider olacak mı?

Orhan Uğurluoğlu’nun yazısı