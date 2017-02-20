Orhan Pamuk’a sansüre Hürriyet’in okur temsilcisinden tek cümle: Keşke yayınlanabilseydi

Hürriyet’in okur temsilcisi Faruk Bildirici, gazetesinin yazar Orhan Pamuk’un söyleşisine uyguladığı ‘sansür’e ilişkin “Keşke yayınlanabilseydi” dedi.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini söylediği söyleşi, Hürriyet gazetesi tarafından ‘sansürlenmişti.’

Hürriyet muhabiri Cansu Çamlıbel’in kendisiyle uzun bir söyleşi yaptığını ve referandumla ilgili fikrini sorduğunu belirten Pamuk, “Ben de ‘Hayır’ oyu vereceğimi söyledim ve kararımı gerekçeleriyle açıkladım” demişti.

Referandumda ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan haber spikeri İrfan Değirmenci’nin iş akdini feshetmesi için ‘tarafsızlık’ ilkesini gösteren Doğan Grubu, Pamuk’un söyleşisine uygulanan ‘sansür’e ise değinmemişti.

‘Yayınlanamayan haberler için özel bölüm açılacak’

Bildirici, bugünkü yazısında KHK’yla ihraç edilen akademisyenler ve üniversitelerden yükselen tepkilere dair haberlere, gazetesinin geniş yer verdiğini öne sürdü.

Hürriyet okur temsilcisi şöyle devam etti: “Habercilik refleksi de bunu gerektirirdi. Kamudan atılanların sayısının 121 bine yükseldiği, üniversiteden ihraç edilenlerin toplam sayısının 4 bini aştığı bu olağanüstü dönemde haberciliğin niteliğini yayınlanan kadar yayınlanmayan haberler de gösterir. O nedenle keşke yazar Orhan Pamuk ile yapılan ve referandum hakkındaki görüşlerini aktardığı söyleşi de yayınlanabilseydi.”

Bu dönemin basın tarihi araştırıldığında ‘yayınlanmayan’ ya da ‘yayınlanamayan’ haberler için özel bir bölüm açılacağına inandığını aktaran Bildirici, “Bu bölüm bu dönemdeki basın özgürlüğünün durumunu anlamak açısından gösterge olacak” diye yazdı.