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Bob Dylan’a Nobel ödülü Orhan Pamuk’u hayal kırıklığına uğratmış

 

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk, ödülün geçen yıl Amerikalı müzisyen ve şair Bob Dylan’a verilmesinden ötürü hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Sputnik’te yer alan habere göre Rus basınına konuşan Pamuk, ödülün edebiyat dünyasından birine verilmesi gerektiğini belirterek, “Ciddi şekilde hayal kırıklığına uğradım. Bence bu ödül edebiyat dünyasında daha ünlü isimlere verilmeli. Ben bunu çok isterdim” dedi.

Ödülün Dylan’a verilmesi edebiyat dünyasında tartışma yaratmıştı.

Ödülü hak eden Amerikalı yazarlar olduğunu kaydeden Pamuk, Dylan’la ilgili şu ifadeleri kullandı: “Dylan ünlü bir insan, şarkı ve şiir yazıyor. Fakat Dylan edebiyat yetenekleriyle ünlü bir isim değil. Bence ödülün açıklandığı gün birçok yazar kırıldı.”

Nobel ödülünün hayatını değiştirdiğini dile getiren Pamuk, “Evet, bu ödül beni mutlu etti. Jüriye çok müteşekkirim. Bu ödül insanları motive ediyor, bu da devam etmeli” diye konuştu.

Pamuk ödüle 2006 yılında layık görülmüştü.

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