Orhan Gencebay da penceresinden İstiklal Marşı okudu

Türkiye’nin dört bir yanında 23 Nisan’ı kutlamak için balkon ve pencerelere çıkıp İstiklal Marşı’nı okuyan vatandaşlar arasında Orhan Gencebay da vardı.

‘Corona‘ tedbirleri nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları yapılamadı. Bu nedenle vatandaşlar bayramı evde kutlayıp saat 21.00’de İstiklal Marşı’nı okudu.

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Vatandaşlar, #EvdeBayramVar etiketiyle Twitter’dan o anları paylaştı.

Sarıyer’de yaşayan Orhan Gencebay da evinin penceresine çıkıp İstiklal Marşı’nı okurken o sırada yol çalışması yapan işçiler de çalışmayı durdurarak eşlik etti.

Virüs nedeniyle 45 gündür evde olduğunu belirten Orhan Gencebay, “İyiyiz. Beste çalışıyorum. Kitap okuyor, şiir yazıyorum. Televizyon izliyorum. Yazmam gereken yazılar var. Vaktim yetmiyor bile” dedi.