Orhan Can: Haklılar birleşmedikçe, haksız güçlülerin ‘yıkılacağı’ yoktur

Aslında bu rezillik, “Başarı için her şeyi mubah gören spor adamlarının sayesindedir..”! Unutmasınlar ki, “Haklı” olanın değil de “güçlü” olanın kazandığı bir dünyada da “kaynamalar” ve “kalkışmalar” insanın ensesinde boza pişirir maalesef…

Her halk destanlarının arkasında yatan hikâyeler de böyledir. Beşiktaş gibi takımlar da bu yüzden birer Köroğlu’dur, Kiziroğlu’dur… Beşiktaş taraftarının ‘Aldırma Gönül’ şarkısını söylemesinin altında yatan gerçek de budur! Hukuksuzluğa karşı çıkmak da bir insanlık borcudur. Sahaya çıkmama tavrı da bu yüzden büyük bir tavırdır.

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Ne diyordu savaş meydanlarının büyük komutanı Cengiz Han;

“Sakın bir çiviyi küçümseme. Bir çivi bir nalı, nal bir atı, at bir komutanı, komutan bir orduyu, ordu koca bir ülkeyi kurtarır.”

Mesela, Potemkin Zırhlısı’ndaki isyanın nedeni de ‘tetikleyici’ bir nedendir. Çünkü, her şey bir tas çorba uğrunadır.

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Beşiktaş’ın yaptığı bu tavır da güçlülerin kazandığı “masa savaşlarına” karşı set olmalıdır! Haklılar birleşmedikçe, haksız güçlülerin “yıkılacağı” yoktur.

Haksızlık kime yapılırsa yapılsın haksızlıktır oysa.. Bu hak arama, Dersimspor’a da Fethiyespor’a da, G.Saray’a da, F.Bahçe’ye de hatta geçen sene Video Hakem diye ağlayan Başakşehir’e de lazımdır.

Orhan Can’ın yazısı