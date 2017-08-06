Orhan Bursalı: Her zaman haklılar, hiçbir zaman yanlış yapmazlar

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Gazetemizde “Müftülüklere nikâhların kısmi devredilmesinin bir dinsel toplumkuşatmasıyla zerre ilişkisi olmadığını” savunan bir makale görünce, yetmez ama evetçi bu takımın, bugüne kadarki somut destek ve katkılarıyla iktidarın siyasal/ dinsel otoriterleşmesine yol açtıklarını anımsadım.

Bunlar hiçbir zaman “büyük fotoğrafı” görmeyen gözleriyle, tek tek ideolojik siyasal dinci uygulamaların, bütünün bir parçası olduğunu algılayamayacak “bilim” kapasiteleriyle, ortalıkta rahatlıkla fink atıyorlar.

Reklam

Her zaman haklılar. Hiçbir zaman yanlış yapmazlar. Ama iktidarın ideolojik siyasal yapılanmalarının bir aleti olmaktan geri kalmazlar. Bu “liberalleri” ele alacağım. Ama sonra. Onlara alan açanlar da liberal fotoğrafın parçası.

Geçen yazımda belirttiğim gibi, iktidara verdikleri fark edilir hizmetle, iktidar cephesinde kahramanca karşılanacakları ortamın yaratılmasını bekliyorlar.

Orhan Bursalı’nın yazısı