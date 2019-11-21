Orhan Bursalı: Yüz binlerce insanın mağduriyetine ‘kaynak yok’ yaklaşımı kabul edilemez

“Emeklilikte yaşa takılanlar” ülkemizin temel sorunları arasında yükseldi. Bir yasa yapılırken, kanun yapıcılar kazanılan hakları, ortaya çıkabilecek yasal-anayasal durumları, yanlışlıkları dikkate almak zorundadır, ki dört dörtlük bir yasa söz konusu olsun.



Ama bizim emeklilikte yaş takılanlar gibi muazzam bir sorunumuz ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı, bu sorunu reddediyor.

Daha doğrusu sorun karşısında iktidar, “Kaynak yok” diyor.

(…)

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Siyaset, sorun çözme sanatıdır. Sorun çözemeyenler siyaset yapamaz.

İktidarların en dikkate almaları gereken insandır.

İktidar ve devlet, insanlar için vardır.

Tüm kaynaklar insanlar için vardır.

Yüz binlerce insan mağduriyetine “kaynak yok” yaklaşımı asla kabul edilebilir değildir.

Orhan Bursalı’nın yazısı