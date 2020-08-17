Orhan Bursalı: Yoksa Biden haberi başlangıç mı?

Biden haberini dolaşıma sokmalarının dış ülkelerde bir anlamı olacağını düşünen yoksa, amacı ne?

İçeriye propaganda.. Göbeğini kaşıyan adam olarak gördüklerini, iktidar çevresinde tutabilmenin yemi.. Peki, bu kadar mı?

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Seçim yok, fol yok, yumurta yok, erken ve zamanlama hatası değil mi?

Yoksa bu bir başlangıç mı?

Kafada bir erken seçim planı var da onun inşası için temele çimento mu dökülüyor başlangıç olarak? Bir deneyelim bakalım mı deniyor. Yoksa birinin aklına geldi, attı ortaya laf olsun diye mi?

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Siyaset analizi anlamsızlığı sevmez, bu nedenle ciddi gördüğü olaylar üzerine anlamlar yükleyerek bir çıkarsama çabasına girer. En azından bu köşe böyle!

Orhan Bursalı’nın yazısı