Orhan Bursalı: Yargıç iradesi yerine Saray iradesi geçti

Yargı/hukuk veya adalet, ne derseniz deyin, iki aydır iktidarın diline yapışmış ‘reform‘ lafazanlıklarının gerçek anlamda demokratik bir karşılığı olabileceğine olasılık veriyor musunuz?

10 yıldır nasıl bir yargı oluşturulduğunun net görüntüsünü, İstanbul Başsavcılığı’ndan alınarak yıldırım hızıyla Anayasa Mahkemesi üyeliğine yapılan Saray ataması size sundu. O fotoğraf her şeyi anlatıyor size ve dünyaya. Herkes her şeyi görüyor. Yargının nasıl bir vesayet altına alındığı konusunda asla şüpheye yer bırakmayacak bir manzara yaşadık.

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Yargıç iradesi yerine Saray iradesi geçmiş durumda.

Orhan Bursalı’nın yazısı